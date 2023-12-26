«الشباب» تواصل فعاليات «نتشارك» داخل 7 مراكز في أسوان

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تنفيذ فعاليات برنامج «نتشارك» في نسخته الثانية، لتنفيذ المبادرات المجتمعية داخل 7 مراكز شباب في محافظة أسوان وهم «البصالي، الشطب، نجع ونس، أبو الريش قبلي، الحدود، السباعية، مدينة نصر النوبة».

استراتيجية برنامج نتشارك للمبادرات الاجتماعية

ويعتمد البرنامج في استراتيجيته على تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها في أماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 لـ17 عاما الطلائع، و18 لـ19 عاما الشباب على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.

التعايش السلمي ونبذ العنف

ويستهدف البرنامج 15 محافظة هي «شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر»، وذلك نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية، «تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة».

وجاءت المشاركة الأولي لمدربي البرنامج من أبناء المحافظة، «فاطمة شعبان، هبة الله محمد أمين، فاطمة هاني رزق، نورة إبراهيم عبدالله، مها عبدالرؤوف أحمد، أحمد يحيي حسين، أميمة محمود مدني»، مؤكدين أن البرنامج يُعد حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية.

وأشاروا إلى أن استدامة المبادرات المطروحة يتوقف على ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها منها الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف، وأن شعارهم في كل محطة تدريبية هو انطلقوا في رحلة التغيير والإبتكار مع نتشارك.