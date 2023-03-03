تنفيذ 25 مبادرة ضمن برنامج «نتشارك» بمراكز شباب القليوبية

أطلقت مراكز شباب القليوبية 25 مبادرة ضمن فعاليات برنامج «نتشارك» لتنفيذ المبادرات المجتمعية والذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف، برعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

تحدي نحو الابتكار المجتمعي

وأوضح بيان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرات استهدفت المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب من الفئة العمرية 13 - 19 عاما، في تحدي نحو الابتكار المجتمعي بتدريبات متخصصة لتحويل أفكارهم إلى مبادرات لتقديم حلول للتحديات المحيطة بهم، وتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة في تنفيذ عدة مبادرات.

مبادرات مجتمعية بمراكز شباب القليوبية

وخلال ختام الورش التدريبية بمراكز الشباب، وبمشاركة مدربي البرنامج، قدم المستفيدون مبادرات أبرزها «محو الأمية الثقافية وهوايتنا والرياضة للجميع وابدأ بنفسك وهنجملها وصحة الأسنان وشجرة مثمرة حياة مثمرة والتنمر ضد الإنسانية ونور عقلك وبيتك الأخضر وبر الأمان وصفات جديدة وصوم الدوبامين وبرلماني سر حياتك واحميها وبنتك مش سلعة حافظ عليها وصحتنا تهمنا ومدينتي وعلمني حرفة وهدومك عندنا وسيب السوشيال ساعة ولست وحدك وتجملوا بالأخلاق وهن نظيفات».

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب الشباب والنشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من التعايش السلمي ونبذ العنف والتوافق المجتمعي.