انطلاق «نتشارك» في القليوبية.. ورش تدريبية للطلائع والشباب

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، انطلاق فعاليات برنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ورش تدريبية للطلائع والشباب

رحب الصبروط بالحضور والشباب المشارك، وأوضح أنّ البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للطلائع والشباب بواقع 7 ورش على مدار شهر ديسمبر، مدة التدريب بكل مركز 4 أيام بهدف تدريبهم علي المهارات اللازمة لخلق كوادر فعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، بمعرفة ما ينقصهم من مهارات وعوامل مطلوبة لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم من حلم إلى واقع، والعمل علي تنميتها؛ لتقديم حلول للتحديات المحيطة بهم.

الورش التدريبية بمركز شباب كفر مناقر

بدأت أولى الورش التدريبية بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة بنها، أدار الورشة الأولى محمود نجيب مدرب بوزارة الشباب والرياضة والمنسق الفني للبرنامج بدأ بلمحة عن المبادرات وتحديد مفهومها، وصفاتها وأهميتها، إضافة إلى مجالاتها وهي تدريب وتأهيل وتوعية مثل «حملات النظافة، محو الأمية، توزيع المعونات».

وأضافت سمر هشام مدربة بوزارة الشباب والرياضة في الورشة الثانية أهمية فريق العمل، ويعتمد اختيار فريق العمل علي أسس وهو أن يكون فريق متميز ولا بد من تطويره وتدريبة، وتخطي أي صعوبات، وذلك من خلال أنشطة «رسم الأشياء، الرسومات، وتجسيد الأشياء من القائد».