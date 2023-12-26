موعد عودة التيار الكهربائي بعد قطعه في السويس اليوم.. 5 ساعات

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي بالحي، لمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للشبكة والمحولات، بالتنسيق مع وحدة كهرباء الحي.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال حي الجناين، في بيانه عبر مواقع التواصل، إنّ المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي في محافظة السويس هي قرية الشلوفة وقرية كبيت والمناطق التابعة لكلا المنطقتين والوحدات الصحية، وبعض المرافق والمدراس والأفران ومحطات وقود السيارات، وذلك منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءً من نفس اليوم.

أعمال الصيانة الدورية

وناشد حي الجناين أصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس، وجميع الخدمات الواقعة في المناطق التي تشهد فصل التيار الكهربائي، بتدبير احتياجاتهم، حتى إعادة توصيل التيار مرة أخرى.