فصل التيار الكهربائي عن حي الجناين في السويس.. اعرف المواعيد

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي بالحي، لمدة 5 ساعات، غدًا الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للهوائي والمحولات، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الجناين.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال بيان حي الجناين، في محافظة السويس، إن المناطق والخدمات التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بالقطاع الريفي هي: «قرية العمدة وأبو عرابي والوحدات الصحية، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود»، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم، على أن يتم إعادة التوصيل بعد الانتهاء مباشرة.

أعمال الصيانة الدورية

وأهاب حي الجناين في محافظة السويس بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس ومختلف الخدمات الواقعة في المناطق التي تشهد فصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية اللازمة.