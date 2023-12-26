حملات مكثفة على مكامير الفحم النباتي في حي المنتزه بالإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، رصد عدد من مكامير الفحم النباتي لما تسببة من تلوث للبيئة بالظهير الريفي لمدينة الإسكندرية، موضحا أن الأدخنة المنبعثة نتيجة حرق الأخشاب تسبب الأمراض للمواطنين.

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طمس المكامير وتحرير محاضر

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى تكليف إدارة شؤون البيئة بقيادة المهندسة حنان الجزيري بشن حملة مكبرة، بالاشتراك مع شرطه المسطحات، لاستهداف منطقة الكيلو 6 بالقرب من مصرف العامية وخلف عزبة نصر، ما أسفر عن اكتشاف مكامير عشوائية للفحم النباتي تقوم بأعمال حرق مكشوف، ما يتسبب في أضرار صحية بالغة، موضحا أن الحملة طمست هذه المكامير وحررت محاضر بمخالفات بيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

إنذارات بيئية

وأوضح «سحلول»، أن الحملة استكملت أعمالها، حيث تم المرور الميداني على المنشآت التجارية، وتم توجية 3 إنذارات بيئة لمخالفة الاشتراطات البيئية، مشيرا إلى استمرار الجهود لتوفير بيئة صحية وآمنة، وتحقيق رؤية مصر نحو التنميه المستدامة.