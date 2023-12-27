بشرى سارة في حج الجمعيات الأهلية للسيدات هذا العام

أعلنت وزارة التضامن بشرى سارة للسيدات هذا العام اللاتي بادرن بالتقدم على قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هجريًا، 2024 ميلاديًا.

بشرى للسيدات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» البشرى التي أُتيحت للسيدات في حج الجمعيات الأهلية هذا العام.

1- إمكانية سفر السيدات للحج عن طريق حج المؤسسات والجمعيات الأهلية دون محرم بداية من اكتمالها سن 25 سنة وبشروط عامة.

2- أن يكون الحاج مصري الجنسية وكامل الأهلية.

3- أن يتمتع الحاج بصحة جيدة لا تعيقه عن أداء فريضة الحج.

4- ألا يكون الحاج مُصابا بأي أمراض مناعية «الأورام، القلب والأوعية الدموية في مراحلهم المتأخرة».

5- ألا تكون السيدة المتقدمة للحج حامل في بداية الحمل أو قرب الوضع.

اختيار 7500 من حجاج الجمعيات الأهلية

وتُجري قرعة حج الجمعيات الأهلية الخاصة بموسم الحج يوم الخميس المُقبل 28 ديسمبر الجاري، وذلك عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك لاختيار 7500 من حجاج الجمعيات الأهلية من بين 23400 شخص متقدمين.