أرخص 9 طرق للحماية من برد الشتاء.. بينها سد النوافذ بقطع القماش القديمة

مع الشعور بالبرد وبدء فصل الشتاء يزداد البحث عن وسائل تدفئة تكون ذات تكلفة قليلة، وفي نفس الوقت لها فعالية في تدفئة المنازل.

«الوطن» تستعرض 9 طرق غير مكلفة لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، وفقا لما قالته الدكتورة هاجر محمود المتخصصة في التنمية البشرية والطاقة، وهي كالتالي:

1 - غلق النوافذ جيداً مع قدوم الليل.

2- وضع قطع القماش القديمة أسفل الأبوا، والشبابيك خاصة المطلة على الشوارع.

3- فتح النوافذ لأشعة الشمس صباحًا وخلال فترة سطوع الشمس نهارًا.

4 – فرش الأرضيات بالكامل

5- التجمع للجلوس والنوم في الحجرات ذات المساحات الضيقة

6 - استخدام الشموع في الإضاءة، وكي الملابس خلال الليل ما يساعد على تدفئة المكان.

7 - وضع ستائر ثقيلة على النوافذ وسد الفراغات الخاصة بالمنافذ بقطع من البلاستيك.

8 - ارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل.

9 - استخدام موقد الحطب.