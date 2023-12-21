أقوى شتاء منذ 10 سنوات يبدأ خلال دقائق.. ماذا تفعل ظاهرة النينو؟

مع بدء فصل الشتاء رسميًا، سيطرت حالة من القلق على العديد من الأشخاص، خاصة بعد التحذير من ظاهرة «النينو» التي تعرض لها نصف الكرة الشمالي، من أنها ستجعل هذا الشتاء قويًا للغاية، ووصفه خبراء الأرصاد بأنه «أقوى شتاء منذ ما يقرب 10 سنوات»، وهو ما جعل البعض يتساءل عن مدى تأثر مصر بهذه الظاهرة، خلال الأيام القادمة.

تأثر مصر بظاهرة النينو

تؤدي ظاهرة «النينو» إلى حدوث تقلبات وتغيرات شديدة في حالة الطقس، فضلًا عن حدوث أمطار وعاصفة وفيضانات في مختلف المناطق، إذ أكدت تقارير هيئة الأرصاد الجوية، أنها ستستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ومع بداية فصل الربيع تبدأ في التقلص تدريجيًا.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ظاهرة النينو بدأت خلال هذا العام وستظل مستمرة حتى فصل الربيع، مشيرًا إلى أنها أثرت بالفعل على مصر منذ بداية فصل الصيف الماضي، إذ شهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وقت الذروة في فصل الشتاء

وتابع «القياتي»، أن سقوط الأمطار هذا العام، خاصة وقت ذروتها خلال فصول يناير وفبراير ومارس، سيكون غير المعتاد بسبب التأثر بظاهرة «النينو»، موضحًا أن شهري يناير وفبراير هما ذروة فصل الشتاء من حيث الانخفاض في درجات الحرارة.