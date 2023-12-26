الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. سيولة أعلى كوبري 15 مايو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة بالسير في شارع رمسيس وامتداده وصولا لمسجد النور وميدان العباسية، كما توجد كثافات مرورية أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، بينما تظهر كثافات نسبية في شارع الجيش حتى شارع بورسعيد، وتقل تدريجيا بالوصول لمنطقة الضاهر.

وتوجد كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، والتي تقل تدريجيًا بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، أما الاتجاه الآخر يظهر عليه بعض الكثافات المرورية، كما أن هناك غلق كلي في شارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة في اتجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 بأن يسلك يمينا في اتجاه شارع أحمد فؤاد نجم وصولا لميدان الخزان، وهذا الأمر مستمر لمدة شهر.

الحالة المرورية في الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد كلا من ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان وأعلى كوبري 15 مايو للمتجه إلى ميدان لبنان، سيولة مرورية وذلك بفضل أعمال التوسعة التي جرت أعلى الكوبري، لكن الاتجاه المعاكس يوجد عليه كثافات مرورية بسبب استمرار أعمال التوسعة.