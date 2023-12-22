غلق كوبري 15 مايو للتطوير.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم، إجراء تحويلات مرورية وطرق بديلة لمواجهة الكثافات خلال فترة غلق كوبري 15 مايو كليًا؛ لتنفيذ أعمال توسعة وتطوير كوبري 15 مايو.

غلق كوبري 15 مايو للتطوير

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع غلق كوبري 15 مايو لتنفيد الأعمال الخاصة بالتوسعة والتطوير، كما أجرت بعض التحويلات المرورية لتوفير طرق بديلة.

الطرق البديلة أثناء غلق كوبري 15 مايو

وكشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن الطرق البديلة لقائدي المركبات، خلال فترة غلق كوبري 15 مايو.

- التحويلة الأولى

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة منزل كوبري 15 مايو أمام مسجد المغفرة المؤدي إلى شارع كورنيش النيل، بداية من صباح اليوم وحتى الـ12 ليل غدٍ السبت، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان وترغب في السير باتجاه منزل كوبري 15 مايو في شارع كورنيش النيل، تستكمل السير في الطريق السطحي لمحور 26 يوليو، ثم الدخول يمينًا لشارع نادي الزمالك وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية، ثم الدوران والعودة مرة أخرى في اتجاه ميدان سفنكس، وشارع 26 يوليو وصولًا إلى شارع كورنيش النيل.

- التحويلة الثانية

غلق كلي لمنزل كوبري 15 مايو المؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية بداية من الـ12 صباح الأحد المقبل وحتى الـ12 ليل الاثنين المقبل، وتكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ويكون تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل المؤدي إلى شارع أحمد عرابي ثم الدوران والعودة مرة أخرى في اتجاه ميدان سفنكس وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية.

- التحويلة الثالثة

غلق جزئي أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك اتجاه ميدان لبنان بداية من الـ12 صباح الثلاثاء المقبل، وحتى الـ12 ليل الخميس المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وسيتم استقطاع جزء من أعلى جسم الكوبري في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك في اتجاه ميدان لبنان، وترك 3 حارات مرورية لحركة سير المركبات في الاتجاه ذاته.

- التحويلة الرابعة

غلق كلي لمنزل كوبري 15 مايو المؤدي إلى شارع أحمد عرابي بدايةً من الـ12 صباح الجمعة 29 ديسمبر الجاري، وحتى الـ12 السبت 30 من الشهر نفسه، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

غلق كلي لمنزل كوبري 15 مايو المؤدي إلى أحمد عرابي، وسيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل الأول المؤدي إلى شارع 26 يوليو وصولًا إلى شارع أحمد عرابي.

- التحويلة الخامسة

تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان باتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك إلى المنزل المؤدي إلى شارع 26 يوليو أمام مسجد المغفرة، والصعود مرة أخرى إلى كوبرى 15 مايو الكائن أيضًا أمام مسجد المغفرة عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- التحويلة السادسة

تتم من خلال اجراء غلق كلي لمطلع كوبري 15 مايو أمام مسرح البالون اتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك بداية من الساعة 12 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير المقبل 2024 على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق الزمالك، تستكمل السير بالطريق السطحي لشارع 26 يوليو، ثم الدخول يمينًا بشارع كورنيش النيل ثم الدوران والعودة مرة أخرى باتجاه مطلع كوبرى 15 مايو في اتجاه مناطق الزمالك.