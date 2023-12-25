نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف الصحي في أوسيم

تابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا، أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد، لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم، موجها بتكثيف الأعمال المنفذة وإنجازها خلال وقت قصير بهدف أستكمال الصرف الصحي بمنطقة الحفرية وإتاحة الخدمة لأهالي المنطقة.

متابعة الأعمال ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إل تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة علي المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة

إزالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي

وتفقد النائب خلال الجولة مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروع وإزالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي مشددا بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها

ومن ناحية أخري تفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 بمدينة أوسيم، كما تابع أعمال التوسعة والتطوير بطريق ترعة الزمر تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية من الطريق.