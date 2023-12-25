ضبط تشكيل عصابي في الجيزة بتهمة النصب على شخصين بأسلوب انتحال الصفة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق في مديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، عامل ويحمل جنسية إحدى الدول، بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالي خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالي مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص دون لوحات معدنية توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص اصطحبوهم داخل ميكروباص عن طريق انتحال الصفة، واستولوا على السيارة ملك المبلغ الأول وداخلها المبلغ المالي و2 هاتف محمول.

ولدى وصول السيارة إلى أحد المناطق بدائرة القسم، تركوهم ولاذوا بالهرب بالسيارة والميكروباص، وفي وقت لاحق تم العثور على السيارة المستولى عليها وداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأول بالقرب من مكان الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُستخدمين سيارة ميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بتصرفهم في باقي المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية.