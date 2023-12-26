ما هي الأوراق المطلوبة من الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة للأشخاص الذين سيحالفهم الحظ بالفوز في حج الجمعيات الأهلية، وستعلن نتيجة القرعة الإلكترونية، الخميس المُقبل، الموافق 28 ديسمبر من الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية.

1- أصل جواز السفر الخاص بالفائز، ويشترط ألا تقل مدته عن عام ويكون مُميكن.

2- فيش حج مميكن.

3- 10 صور شخصية 4×6 حديثة وبخلفية بيضاء.

4- شهادة صحية من وزارة الصحة وفيها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

5- تصريح خاص بالسفر من جهة عملهم، وذلك لمن يتطلب سفرهم موافقة.

6- تقرير طبي مختوم ومعتمد من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.

7- شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا.

8- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وذلك للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.