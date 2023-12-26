موقف الدراسة في 6 محافظات يضربها منخفض جوي خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

تتعرض 6 محافظات خلال الساعات المقبلة لمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ويبحث المواطنون في هذه المحافظات عن حالة موقف الدراسة بها.

موقف الدراسة في المحافظات

وعن موقف الدراسة في 6 محافظات التى يضربها المنخفض الجوي خلال ساعات، أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد» استمرار الدراسة على أن تستقبل المدارس طلابها في موعدهم على أن يكون يوماً دراسياً طبيعياً.

تعرض المحافظات إلى منخفض جوي

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ تصاحبه فرص سقوط أمطار، تزيد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بين الخفيفة والمتوسطة.

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، على أن تكون أمطار خفيفة، مع نشاط للرياح يساعد لتسود أجواء شتوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحًا هى الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مدار الأيام المقبلة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.