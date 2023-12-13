عاجل.. موقف الدراسة بالمحافظات اليوم بعد تعطيلها في شمال سيناء

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة وضع الدراسة بالمحافظات اليوم الأربعاء، بعد أنّ أعلنت محافظة شمال سيناء تعطيلها نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إذ تسود حالة من الطقس غير المستقر عدة محافظات مثل المنوفية التي تشهد هطول أمطار.

موقف الدراسة في المحافظات غدًا

ووفق بيان الأرصاد الجوية، هناك توقعات بهطول أمطار في عدة مناطق بالمحافظات مع نشاط للرياح، إلا أنه لم يصدر من أي محافظة، بيانا بتعطيل الدراسة غدًا، ما عدا محافظة شمال سيناء، التي قررت تعطيل الدارسة بعد بيان المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، الذي أعلن سقوط أمطار غزيرة غدا، قد تصل إلى حد السيول ونشاط الرياح الباردة، علاوة على وجود اضطراب في أمواج البحر.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري غدًا، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، كما متوقع غدًا، سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا وتصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء.

تعطيل الدراسة في محافظة شمال سيناء

وكشف الشيخ محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، في بيان صحفي، تعطيل الدراسة بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية «طلابًا ومعلمين» غدًا، وذلك في إطار قرار محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وتوجيهات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني؛ حرصًا على سلامة الطلاب وذلك للتغيرات الجوية المتوقعة.

وقرر استمرار العمل بديوان عام المنطقة والإدارات التعليمية، والتزام عمال الحراسة والتناوب بجميع المعاهد والجهات التابعة للمنطقة بعملهم، والتواصل الفوري في حالة الطوارئ.