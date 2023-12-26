«تعليم مطروح» تفوز بمراكز متقدمة في مسابقة التصميم الفني على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، تحقيق إنجازات جديدة للقطاع التعليمي، بحصول عدد من الطلاب على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة التصميم الفني، والتي تُجرى تحت إشراف مستشار مادة التربية الفنية بالوزارة.

أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الطالب زيدان عبدالحميد زيدان بمدرسة حمزة بن عبدالمطلب للتعليم الأساسي حصل على المركز السادس علي مستوي الجمهورية في مسابقة التصميم الفني للمرحلة الابتدائية، بينما حققت الطالبة سارة محمد سعيد براعم مدرسة الروضة الخاصة المركز الخامس في ذات المسابقة لمرحلة رياض الأطفال.

كما حقق الطالب رانسي هيثم متولي بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية لغات، المركز الحادي عشر على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية، وكان ختام الجوائز لأبناء المحافظة بحصول الطالب آسر إيهاب سعيد بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع على المركز السابع في نفس المسابقة لمرحلة التربية الخاصة.

أنشطة متميزة

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح، أن انجازات التربية الفنية تضاف لسلسلة الإنجازات البارزة والمتواصلة للأنشطة التربوية خلال العاميين الماضيين، والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم «شحاتة» الشكر لسلوى سمير موجه عام التربية الفنية، والموجهين الأوائل والموجهين، تقديرًا لهذا الانجاز الكبير علي مستوي الجمهورية والذي جاء تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي الماضي.