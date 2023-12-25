قرار عاجل من التعليم بتعديل موعد امتحانات الصفين «الأول والثاني» الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتعديل موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لتبدأ يوم 11 يناير 2024.

وكذا تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية،باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً، وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها، وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

خطة الوزارة لتوفير برامج تعليمية على المنصات

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات «مدرستنا» داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

- وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

- سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.