النائب محمد طلبة: افتتاح سوق القنطرة الجديد في الإسماعيلية خلال أيام

قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة غرب والقنطرة شرق، أنه يجرى التجهيز لافتتاح سوق القنطرة الجديد «سوق الوكايل» خلال الأيام القليلة المقبلة.

والتقى النائب محمد طلبة والمهندس ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بتجار سوق الوكايل، لمراجعة العقود القانونية ومناقشة الإجراءات المتبعة لتسلم الوحدات التجارية بسوق الوكايل الجديد، لتجارة الخضار والفواكه بالجملة، بأرض سوق الخميس بمنطقة السواركة.

«طلبة»: القنطرة أكبر سوق تجاري

وقال النائب محمد طلبة، إن سوق القنطرة غرب يعد أكبر سوق تجاري على مستوى الجمهورية، ويحظى بسمعة طيبة على مستوى شمال أفريقيا، مما يحقق عوائد كبيرة لأي مستثمر يعمل علي تسويق منتجاته في السوق المحلي أو التصدير للخارج.

وأشار «طلبة» إلى أنه التقى وفدا في مدينة القنطرة لإحدى الشركات الاستثمارية الصينية الراغبة في الاستثمار في مصر وفي مدينة الإسماعيلية بالمصنوعات الجلدية والأحذية.

وأضاف، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لمجلس النواب لبحث الحلول المقترحة لاستئناف العمل بالمصانع المتوقفة في المناطق الصناعية والحرة، من أجل دعم الاقتصاد وتنمية الصادرات والقضاء على البطالة.