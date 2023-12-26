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وزيرا التنمية المحلية والزراعة يفتتحان مشروعات تنموية وخدمية في بورسعيد

كتب:

وائل فايز
11:06 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
وزير التنمية المحلية فى بورسعيد

وزير التنمية المحلية فى بورسعيد

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى مقر محافظة بورسعيد في مستهل زيارة يقومان بها اليوم الثلاثاء لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية .

مشروعات تنموية 

وكان في استقبال الوزراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب . وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية والزراعة لمحافظة بورسعيد توزيع العقود المؤمنة علي المزارعين بمناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وتفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الالي ومصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة ومنطقة تطوير الأسواق والحدائق الجديدة والممشى السياحي .

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.