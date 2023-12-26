القاهرة تتصدر مشروعات تطوير المناطق غير المخططة.. 1.3 مليون مواطن مستفيد

في إنجاز جديد يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، كشف تقرير حكومي عن أبرز مشروعات تطوير المناطق غير المخططة التي تم التعامل معها بالمحافظات خلال 9 سنوات ماضية، إذ تحظى العاصمة بالنصيب الأكبر.

وبحسب التقرير، تمّ تطوير 31 منطقة بمحافظة القاهرة بمساحة 2412.6 فدان بتكلفة 350 مليون جنيه استفاد منها 1.3 مليون مستفيد، بالإضافة إلى تطوير 14 منطقة بمحافظة الجيزة بمساحة 683 فداناً، وبتكلفة 148 مليون جنيه استفاد منها 333.4 ألف مستفيد.

وشمل التقرير عددًا من المناطق التي حظيت بالتطوير في محافظات أخرى، منها تطوير 10 مناطق بالغربية بمساحة 924 فداناً وبتكلفة 475.9 مليون جنيه استفاد منها 426.5 ألف مستفيد، فضلاً عن تطوير 5 مناطق بمحافظة الإسكندرية بمساحة 1440 فداناً وبتكلفة 366.6 مليون جنيه استفاد منها 533.2 ألف مستفيد.

كما تم تطوير منطقة واحدة غير مخططة بمحافظة المنيا بمساحة 80 فداناً، وبتكلفة 15.8 مليون جنيه، استفاد منها 40 ألف مستفيد، علاوة على تطوير 3 مناطق غير مخططة بمحافظة المنوفية على مساحة 1287 فداناً، بتكلفة 299.6 مليون جنيه استفاد منها 197.5 ألف مستفيد.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الأسواق العشوائية، فوفقاً للتقرير الصادر عن مجلس الوزراء، تمّ تطوير 9 أسواق بمحافظة القاهرة تضم 1213 وحدة، و6 أسواق بالشرقية بها 1051 وحدة، و4 أسواق بمطروح تشمل 1170 وحدة، و4 أسواق بمحافظة الوادي الجديد بها 350 وحدة، وسوقين بالقليوبية بهما 750 وحدة، وسوقين ببورسعيد بعدد 180 وحدة، وسوقين بجنوب سيناء بعدد 65 وحدة، وسوق بالجيزة بعدد 210 وحدات، وسوق بقنا بعدد 140 وحدة، وسوق بالأقصر بعدد 130 وحدة، وسوق بدمياط بعدد 110 وحدات، وسوق بالإسماعيلية بعدد 37 وحدة، وسوق بالبحر الأحمر بعدد 20 وحدة، وسوق بالمنيا بضم 15 وحدة.

ويهدف مشروع تطوير المناطق غير المخططة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير خدمات البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الشبابية.

كما يهدف المشروع إلى تحسين الصورة البصرية للمدن والمحافظات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي مشروع تطوير المناطق غير المخططة في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.