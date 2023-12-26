محافظ المنوفية يسلم مساعدات بقيمة نصف مليون جنيه لـ150 حالة إنسانية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، بأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقاً لتقديم الدعم اللازم لهم، والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها ، وذلك استمراراً لسلسلة «رد الجميل» التي يحرص المحافظ على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

إرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ100 حالة

ووجه محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم، مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تسليم مساعدات مالية وعينية وغذائية في المنوفية

وفي جو يسوده الفرحة والبهجة، سلّم محافظ المنوفية، مساعدات مالية وعينية وغذائية على الحالات نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بتكلفة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه لاعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتحويل 14 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والحميات والتأمين الصحى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لضمان حياة كريمة، كما كلف التضامن بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات بمراكز شبين الكوم وتلا.