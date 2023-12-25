محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بالعيد الـ47 للجامعة

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات احتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي السابع والأربعين بقاعة، الاحتفالات بكلية الحقوق بمدينة شبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم، ورؤساء جامعة المنوفية السابقين وعمداء الكليات.

حفل عيد جامعة المنوفية

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ جامعة المنوفية ونشأتها وعدد الكليات، بالإضافة إلى مسيرتها العلمية والدور الخدمي الذي تقدمه في تنمية المجتمع وخطط الجامعة.

كلمة رئيس جامعة المنوفية

وفي كلمته، رحب رئيس جامعة المنوفية بالحضور، معربا عن سعادته بمشاركتهم في الاحتفال بالعيد السابع والأربعين للجامعة، مقدمًا إطلالة عن ما أنجزته جامعة المنوفية في الأعوام السابقة، وما تقدمة من خدمات جليلة جعلتها تحتل مكانة رفيعة وسط الجامعات.

وأوضح أنه وفق رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي، تسير جامعة المنوفية بخطة ممنهجة للوصول إلى جامعة ذكية متطورة تطبق آليات التحول الرقمي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعة، وتوطين تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والبوابة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وتدشين المنصات الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية واستحداث 31 برنامجًا خاصًا بنظام الساعات المعتمدة بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

مشروعات جامعة المنوفية

وخلال الحفل استعرض رئيس الجامعة بعض المشروعات الاستراتيجية الهامة التي تسعى جامعة المنوفية لاستكمالها لخدمة أهالي المنوفية والمحافظات المجاورة، ومنها تخصيص ظهير للجامعة بمساحة 200 فدان بمدينة السادات، وسيشمل المخطط امتداد للجامعة الأهلية، وإنشاء كليات جديدة، وجامعة دولية وجامعة تكنولوجية، ومراكز بحثية، ومراكز طبية متخصصة، مؤكدًا أن العمل جاري علي قدم وساق لإنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية على مساحة 5 أفدنة، وإنشاء مجمع طبي متكامل يضم مستشفى باطني، مستشفى جراحي، مبنى بحثي، ومبنى إداري، وكذا تطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص، فضلًا عن أنه جارى إنشاء مبنى لمعهد الأورام بجامعة المنوفية ليكون معهد علاجي بحثي متكامل لعلاج مرضى الأورام وخدمة العملية البحثية.