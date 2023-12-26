قرية في المنوفية تطلق مبادرة لمكافحة الدروس الخصوصية.. المادة بـ12 جنيها

أطلق أهالي قرية كفر طبلوها في محافظة المنوفية مبادرة غير ربحية للقضاء على الدروس الخصوصية، من خلال مراكز تقوية لكل الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، والتي شهدت منذ تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجاري إقبالاً كبيراً من الطلاب، ومشاركة مجانية موسعة لأكثر من 50 مدرسا في التخصصات المختلفة، فضلا عن تبرع جمعية تنمية المجتمع بمقرها ليكون مركزا لدروس التقوية، كما يتم تنظيم رحلات للمناطق التاريخية والأثرية لتعريف الطلاب بتاريخ مصر القديم والحديث.

تنظيم رحلات مجانية للطلاب لتعريفهم بتاريخ مصر

أحمد توفيق عبد ربه، مسؤول المبادرة، قال لـ«الوطن»، إن الفكرة تهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية في ظل ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن القرية تضم عددا كبيرا من المدرسين نظراً لارتفاع نسبة التعليم بها باعتبارها «قرية العلم والعلماء» على مدار تاريخها.

وبحسب «توفيق» فإن الدروس في كل التخصصات لكل المراحل التعليمية، ولا يزيد سعر المادة في الشهر عن 12 جنيها لكل طالب، مشيراً إلي أن الفكرة غير ربحية وتقوم علي الجهود الذاتية من أهالي القرية، ولكن هذه المبالغ البسيطة يتم من خلالها توفير الأوراق والمراجعات وإجراء امتحانات داخلية، وتوزيع هدايا وشهادات تقدير للمتفوقين.

ولم تقف فكرة المبادرة عند محاولة القضاء على الدروس الخصوصية فحسب، وإنما انطلقت لتشمل تنظيم رحلات مجانية في المناطق التاريخية والأثرية، لتعريف الطلاب بالتاريخ المصري القديم والحديث، حيث تم تنظيم زيارة إلى متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومتحف دنشواي، ورحلات إلى المناقط الأثرية في الجيزة والقاهرة، وأخري ترفيهية، بحسب منسق المبادرة.

التيسير على أولياء الأمور

هاني شعبان رمضان مدرس اللغة الإنجليزية، أصر على المشاركة في المبادرة رافضاً الحصول علي أي مقابل مادي رغم أنه من قرية مجاورة، وقال لـ«الوطن» إن الفكرة تستحق أن يشارك الجميع فيها تسهيلا وتيسيرا على أولياء الأمور، مؤكداً أن الطلاب دائما ما يتفاعلون مع الأنشطة والحصص التي يتم تقديمها، ويتم إستخدام طرق حديثة في التدريس خاصة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضاف «رمضان»، أنه يتمنى تنفيذ المبادرة في قريته وكل القرى بعد نجاحها الكبير ومشاركة الطلاب الواسعة، فضلا عن مشاركة أكثر من 50 مدرسا بشكل تطوعي دون أي مقابل مادي.

عائشة نصار: المبادرة أثبتت نجاحها

بدورها، قالت عائشة جمعة نصار، معلمة اللغة العربية، لـ«الوطن»، إن المبادرة أثبتت نجاحها منذ بداية العلم الدراسي الجاري، وتسير بشكل ناجح في ظل الاهتمام الكبير من كل أبناء القرية، مشيرة إلى أن الأطفال الأيتام وكذلك غير القادرين لا يدفعون أي رسوم رغم قلة الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 12 جنيها.

واستطاعت المبادرة جذب الطلاب المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، حيث تقول رحمة وليد عبدالمولى سعيد، الطالبة بالصف الأول الإعدادي والأولي على مدرستها، أن المركز يقدم الدروس بطريقة جيدة وسهلة على الطلاب، ويتم شرح الدروس أكثر من مرة لكي يستفيد منها الجميع، مضيفة أن المركز قضى على الدروس الخصوصية في القرية بعد نجاحه في جذب كل الطلاب.

وأشار الطالب محمود أحمد نصار، الطالب بالصف الخامس الابتدائي، إلى أن كل أصدقائه في المدرسة ملحتقون بالمركز بعد تواجد كل المدرسين في القرية ضمن المبادرة، موضحاً أنه سعيد بالشرح ويتمنى أن تستمر المبادرة.