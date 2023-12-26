رأس السنة في مصر.. جاهزية تامة لاستقبال الرواد بالمطاعم والمنشآت السياحية

كشف علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية، عن الاستعدادات للاحتفال بالكريسماس، موضحا أن هناك حملات مرورية يشنها قطاع التفتيش على المطاعم خلال ليلة رأس السنة، للتأكد من التزام المطاعم بجميع ضوابط التشغيل وجودة الأطعمة.

حملات تفتيشية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بالإضافة للحملات المرورية على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، هناك حملات استباقية يجرى القيام بها خلال الأيام التى تسبق ليلة رأس السنة، للتأكد من التزام المطاعم بكل ضوابط التشغيل، والضوابط الصحية التي حددتها الوزارة.

ضريبة الملاهي والتنمية

وأشار إلى أنه في ظل حرص وزارة السياحة والآثار على تعظيم إيرادات الدولة هناك تنسيق مع مسؤولي ضريبة الملاهي والتنمية، لإخبارهم بالمطاعم التي تقدمت بطلبات للوزارة لتقديم حفلات خاصة خلال ليلة رأس السنة، أو التي غيرت أسعار قوائم الطعام بها، وذلك لتحصيل النسب المقررة، فضلا عن التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لضبط أي مخالفة للقانون.