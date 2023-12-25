«السياحة»: انتهاء 95% من أعمال وضع القطع الأثرية في المتحف المصري

عقد أحمد عيسي وزير السياحة، اجتماعًا اليوم، مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال به.

تطورات الأعمال في المتحف المصري

وأضافت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أنّ الاجتماع الذي عُقد بالمتحف المصري الكبير، جاء في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي تُعقد لمتابعة تطورات الأعمال بالمتحف تمهيداً لافتتاحه، موضحة أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأعمال بقاعات العرض الرئيسية، إذ اطلع الوزير على آخر ما آلت إليه الأعمال بها سواء من خلال وضع القطع الأثرية داخل الفتارين أو تثبيت القطع الكبيرة على القواعد.

وجرى الانتهاء من نحو 95% من الأعمال، ومن المقرر تنفيذ ما تبقى في غضون 10 أيام، كما أنه جاري أيضًا الانتهاء من أعمال التحكم البيئي داخل القاعات وفتارين العرض بها من حيث نسب الإضاءة، ودرجات الحرارة والرطوبة بما يتناسب مع المقياس العالمي لحفظ وصيانة الآثار.

متحف مراكب الملك خوفو

وأشارت الوزارة إلى أنّ الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمتحف مراكب الملك خوفو، وما آلت إليه الأعمال حتى الآن، وكذلك أعمال تأهيل المركب الأولي بما يتناسب وأسلوب العرض المتحفي الحديث، بالإضافة إلى مناقشة آخر أعمال ترميم مركب خوفو الثانية التي يتم إعادة تركيبها مع الجانب الياباني بما يضمن الانتهاء منها وعرضها جنبًا إلى جنب مع المركب الأولي لأول مرة.

ووجه وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من جميع الأعمال، في إطار الافتتاح الوشيك للمتحف.