لماذا وصلت نسب إشغال المطاعم لـ90% خلال نوفمبر؟.. «المنشآت السياحية» تجيب

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة النيلية والثابتة سجلت نسب إشغال تراوحت ما بين 80 إلى 90% خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر الجاري، مرجعا ذلك إلى قضاء آلاف المواطنين السعوديين لأجازة الدراسة خلال تلك الفترة بمصر.

الكريسماس ورأس السنة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة بدأت في الانخفاض التدريجي بعد تلك الفترة، موضحا أن الانخفاض فى نسب الإشغال سيستمر حتى منتصف شهر ديسمبر 2023 ثم سيبدأ الارتفاع بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة وتواجد أعداد كبيرة من السياح الأجانب لقضاء تلك الفترة بالمقصد السياحي المصري.

حركة السياحة العربية إلى مصر ستبدأ في الزيادة مع عيد الفطر

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أن حركة السياحة العربية إلى مصر ستبدأ فى الزيادة جزئيا مع إجازات عيد الفطر المبارك أبريل من العام المقبل، على أن تصل لذروتها خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2024، موضحا أن السياح العرب يمثلون أكثر من 80% من رواد مطاعم القاهرة والجيزة.