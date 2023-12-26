وزيرا التنمية المحلية والزراعة في بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارتهما لمتابعة الموقف التتفيذي لعدد من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد.

ملفات أمام وزيري التنمية والزراعة

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة لمحافظة بورسعيد، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة والوزارتين في عدد من الملفات، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير التنمية المحلية على تقديم الدعم المتواصل لجميع المشروعات الخدمية المقامة على أرض بورسعيد، وكذلك الشكر لوزير الزراعة على جهود الارتقاء بالقطاع الزراعي داخل المحافظة.

تسليم عقود تمليك للمواطنين

ومن المقرر أن تُعقد احتفالية بالديوان العام للمحافظة، يتم خلالها توزيع عقود تمليك مؤمنة على عدد من المزارعين بمناطق سهل الطينة وسهل الحسينية ومثلث الخير، كما يتضمن برنامج زيارة الوزراء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد.