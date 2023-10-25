حملة مكبرة لغلق الفتحات المخالفة بشمال سهل الحسينية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإدارة العامة لصرف بورسعيد، قد نظمت حملة مكبرة لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية وباستخدام فئة أربعة حفارات تعمل في مصرف رمسيس حالياً.

البدء في تجفيف شمال سهل الحسينية

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية «زمام محافظة بورسعيد»، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حملات مفاجئة لرصد المخالفات

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة

يذكر أنه قد تم غلق 12 فتحة مخالفة بمنطقة شمال الحسينية جنوب بورسعيد على مصرف ولاد علم من الناحية البحرية، ليصبح إجمالي ما تم غلقه 49 فتحة مخالفة على المصرف، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية، وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية بزمام محافظة بورسعيد.