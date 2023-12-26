هالة رستم: أسمع الراديو منذ الطفولة.. وكنت أول صوت في إذاعة الأغاني

قالت الإذاعية هالة رستم، إنّها لا تزال تعشق الراديو وتستمع إلى برامجه، موضحة أنها منذ الصغر كانت تحرص على الاستماع إلى أبلة فضيلة، وصوت إيناس جوهر.

وأضافت في حوارها المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أضع الراديو في الاستقبال، وعندما أدخل المطبخ أسمعه من عند الجيران، وعندما أركب السيارة أسمع الراديو، كما لاحظت بأن هناك محلات كبيرة تستخدم الراديو، ولا جدال أن الناس تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم طوال العام، كما أن نسبة الاستماع إلى إذاعة الشباب والرياضة كبيرة في توقيتات المباريات».

الاستماع لإذاعات الأغاني

وتابعت: «كنت أول صوت إذاعي في إذاعة الأغاني، لأن موعد انطلاقها كان في 16 يونيو، وبالصدفة هذا التاريخ هو عيد ميلادي، وكان إكرام شعبان الإذاعي اللامع بإذاعة الشرق الأوسط سيفتتح الإذاعة فطلبت منه الظهور معه ووافق، وكان لي أن أكون أول صوت إذاعي في هذه الإذاعة».