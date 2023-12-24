خالد عبد العزيز: إذاعة جلسات الحوار الوطني أكسبته ثقة المواطن

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه مع بداية جلسات الحوار الوطني وإذاعة الحوار على الهواء والفرص متساوية بين جميع التيارات، وبدأت بناء الثقة والمشاركة كانت مطلوبة من الجميع.

اختيار المشاركين في الحوار الوطني بدقة

وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ المشاركين في جلسات الحوار الوطني حصلوا على حقوقهم في التعبير عن رأيهم، مشددًا على أن إذاعة الجلسات على الهواء أكسبته شفافية وأهمية لدى المواطن، موضحًا أنه تم اختيار المشاركين في الحوار الوطني بدقة شديدة نتج عنها ثراء وتنوع.

وتابع: «المحور المجتمعي متشعب وله فروع عديدة، موضحا أن الأفكار الغريبة الموجودة في العالم نتيجة التكنولوجيا وتصل للجميع جعلت الأسرة المصرية في منتهى القلق بشأن انتشار هذه الأفكار الغريبة، وكان هناك حديث عن بناء الفكر والوعي والشخصية والهوية ليكون حائط صد للأفكار الغريبة».