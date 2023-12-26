جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في القاهرة والمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة والمحافظات، حيث تستمر لمدة أسبوع أو يزيد، طبقا لما لجدول الامتحانات.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة والمحافظات في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة والمحافظات بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، مادة العلوم

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي

- الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الغربية كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية، الإملاء

- الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

- الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية

- الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات

- الأربعاء 24 يناير: العلوم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء

- يوم الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

- يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الشرقية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الشرقية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة، مادة التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم

- الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر

- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- السبت 20 يناير: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية

- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر

- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة على النحو الآتي:

- الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية.

- الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء.

- يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان مادة العلوم.