«روساتوم» لـ«الوطن»: حريق كاسحة الجليد النووية لم يسفر عن أي أضرار

أعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية، حريق كابينة على متن سفينة الحاويات /كاسحة الجليد «سيفموربت» التي تعمل بالطاقة النووية في مدينة مورمانسك، وإخماد الحريق في الحال.

وأوضحت شركة روساتوم الروسية لـ«الوطن»، أنّ الحريق وقع على مساحة نحو 30 مترا مربعا، ولم يسفر عن أي إصابات، ولم يمثل تهديدا أو خطرا لأنظمة دعم الحياة أو مرافق المفاعل النووي.