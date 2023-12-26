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«روساتوم» لـ«الوطن»: حريق كاسحة الجليد النووية لم يسفر عن أي أضرار

كتب:

سلامة عامر
12:25 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية

شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية

أعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية، حريق كابينة على متن سفينة الحاويات /كاسحة الجليد «سيفموربت» التي تعمل بالطاقة النووية في مدينة مورمانسك، وإخماد الحريق في الحال.

وأوضحت شركة روساتوم الروسية لـ«الوطن»، أنّ الحريق وقع على مساحة نحو 30 مترا مربعا، ولم يسفر عن أي إصابات، ولم يمثل تهديدا أو خطرا لأنظمة دعم الحياة أو مرافق المفاعل النووي.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.