«التنمية الحضرية»: نستهدف تطوير 160 ألف فدان عشوائيات للقضاء على السكن غير المخطط

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ العام 2021 شهد نقلة في مجال تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، إلى ما يسمى بالتنمية الحضرية، كي نكون مسؤولين عن الأماكن المميزة مثل الأماكن التاريخية والأثرية، وإعمار المدن القائمة وإقامة مشروعات إسكان لجميع فئات المواطنين.

لم ننس العشوائيات غير المخططة

وأضاف صديق في تصريحات لـ«الوطن»، أنّنا نعمل حاليًا في صندوق التنمية الحضرية ولم ننس العشوائيات غير المخططة التي وضع لها خطة على مستوى الدولة بنحو 417 ألف فدان في المدن ومراكز الحضر، بينها 160 ألف فدان غير مخطط، وكلمة «غير مخطط» تعني مبانٍ ظهرت في غفلة من الزمن بعيدًا عن الاشتراطات وخطوط التنظيم، والتراخيص وحالتها الإنشائية جيدة ولكن ينقصها سبل الحياة السليمة من «المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الإنارة، الشوارع، والرصف».

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّنا نحاول الوصول إلى معادلة الحفاظ على السكن غير المخطط، لكن نصل به إلى مرحلة الارتقاء بالحياة السكنية السليمة وهو ما نعمل عليه حاليًا، وكانت الخطة تقول إنّنا قبل تغيير سعر الصرف كان 318 مليار جنيه وبسعر الصرف الحالي وصلنا إلى ما يتجاوز الـ30 مليار دولار.

وأشار صديق، إلى الانتهاء من 10 آلاف فدان حتى الآن، ووضع خطة للقضاء على السكن غير المخطط في عام 2023.