«س و ج».. تفاصيل مساحات وأسعار شقق صندوق التنمية الحضارية في المحافظات

أسئلة عديدة طُرحت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الوحدات السكنية التي أعلن عنها صندوق التنمية الحضرية في عدد كبير من المحافظات، بداية من المساحات والأسعار وأماكن تواجدها بالتفصيل، وذلك بمجرد الإعلان الرسمي من قِبل مجلس الوزراء في بيان رسمي الأسبوع الماضي، وهو ما تُجيب عنه «الوطن» في إطار دورها الخدمي.

تُقدم «الوطن»، بحسب بيان رسمي عن وزارة الإسكان، التفاصيل الكاملة للوحدات السكنية في صيغة «أسئلة وأجوبة» تسهيلا لجمهور القراء، في السطور التالية:

ما هي أماكن طرح الوحدات السكنية؟

طرح صندوق التنمية الحضرية، وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات «القاهرة، والقليوبية، وسوهاج، والدقهلية، والفيوم، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ».

ماذا عن تسليم الوحدات السكنية؟

يتم تسليم الوحدات السكنية خلال عام.

هل الوحدات السكنية كاملة التشطيب؟

وفق ما أعلن عنه صندوق التنمية الحضرية، فالوحدات السكنية كاملة المرافق بنظام تشطيب «سوبر لوكس».

وكيف يتم التواصل بشأن الحجز؟

خصص الصندوق رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام.

وما هي تفاصيل الوحدات السكنية بالقاهرة؟

توجد في 3 مناطق هي «المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة»، حيث يوجد في منطقة المعصرة 9 عمارات سكنية، على مساحة 10 أفدنة، بعدد 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة بعد الدور الأرضي، بواقع 8 وحدات في كل دور.

ووفق ما أعلن عنه الصندوق يصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا.

أما بالنسبة لمنطقة مدينة نصر، يوجد 54 عمارة سكنية وبكل دور 4 وحدات، وتبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا.

وفيما يخص محافظة القاهرة، تشمل منطقة الخيالة 42 عمارة سكنية، بواقع 6 وحدات في كل دور، ومتوسط مساحة الوحدة يبلغ نحو 78 مترًا.

كم عدد الوحدات المطروحة؟

227 وحدة بالخيالة، و72 بالمعصرة، و264 بالأوقاف بشبرا، و280 بمدينة نصر، و1287 وحدة بكفر الشيخ، و192 وحدة بالمنيا، و129 وحدة بالمنصورة، 152 بالمحلج في الفيوم، 88 وحدة بأرض الشونة و144 وحدة بأرض المحلج بمحافظة سوهاج.

وماذا عن أسعار الوحدات السكنية؟

تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 800 ألف جنيه بمساحة 48 مترا، وأخرى بمليون و200 ألف جنيه، وهناك وحدات سكنية يبلغ سعرها مليون و300 ألف، وأخرى بمليون و700 ألف.

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