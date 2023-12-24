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محافظ القليوبية: رصف مساكن بهتيم بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية

كتب:

حسن صالح
04:54 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل على تحسين جودة الحياه والحفاظ على المظهر الحضاري.

أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع

وتفقد محافظ القليوبية  أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 أمتار وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 أمتار، وتمت مراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبية.

استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات

وأكد المحافظ رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنترلوك وعمل أرصفة، وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، كما وجه المحافظ بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة .

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