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«التنمية الحضارية»: معرفة احتياجات المناطق المطورة يحميها من الزحف العشوائي

كتب:

محمد عزالدين
11:49 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
المهندس خالد صديق

المهندس خالد صديق

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق يتعاون مع هيئة التخطيط العمراني لحماية المشروعات التي تُطَوَّر من الزحف العشوائي من خلال توفير ما تحتاجه المنطقة المطورة من خدمات، بحيث لا يمكن لمنطقة تحتاج إلى أسواق ومناطق خدمية ومركز طبي، والبناء فيها بشكل سكني، لكن لا بد من معرفة احتياجاتها منذ البداية.

مرور لجان بشكل دوري للتأكد في تنفيذ وإدارة المشروعات بشكل صحيح

وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مجابهة الزحف العشوائي للمناطق المطورة يتم من خلال التخطيط بشكل صحيح للمشروع، ومن خلال إدارات تشغيل المشروع للحفاظ عليه ومرور لجان بشكل دوري من الصندوق لتأكد في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات بشكل صحيح.

تنفيذ المشروعات طبقا للخطة الموضوعة

وأوضح أن المشروعات كلها في خطة الصندوق، رغم مشكلات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأكرانية، تُنَفَّذ طبقا للمخطط الموضوع، خاصة أن هناك خططاً بديلة عند حدوث مشكلة ما أو الظروف الطارئة.

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بقلم محمد عزالدين