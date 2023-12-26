عاجل.. الزمالك يستقر على الانسحاب من بطولة جديدة

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، أخطر إدارة الكرة بضرورة الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية، بسبب ضغط المباريات.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن جهاز الزمالك أخطر الإدارة بأن الفريق في توقيت بطولة كأس الرابطة، سيكون متواجدا في دولة الإمارات، لخوض بطولتين وديتين في أبو ظبي ودبي، كما أن أكثر من لاعب سيتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتالي من الصعب المشاركة في البطولة المحلية.

وأشار إلى أن إدارة نادي الزمالك استقرت على الانسحاب من البطولة، بناء على قرار الجهاز الفني، الأقرب هو إبلاغ اتحاد الكرة بالانسحاب من البطولة خلال ساعات.

الزمالك يشارك في دورتين وديتين بأبو ظبي ودبي

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل، على ملعب النادي، عقب قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، بعد العودة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض معسكرا في الإمارات، خلال الشهر المقبل، يتخلله خوض دورتين وديتين في أبوظبي ودبي.

وسوف يجتمع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، مع جهازه المعاون في الأيام القليلة المقبلة، لوضع خطة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري، بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.