«الإحصاء»: الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلغ 76.56% في أكتوبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2023.

مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي

وأشار الجهاز إلى تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/ 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي لـ الصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) نحو 96.70% خلال شهر أكتوبر 2023 (أولـي)، مقابل 100.71% خلال شهر سبتمبر 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان، اليوم، أن الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلغ 76.56% خـلال شـهـر أكتوبر2023 مـقـارنـة بشهر سبتمبر 2023، حيـث بلـغ 73.45% بنسبة ارتفاع قدرها 4.23% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأضاف البيان، أن الرقم القياسي لصناعة الخشب ومنتجاته والفلين، عدا الأثاث بلغ 33.43% خلال شـر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، إذ بلغ 31.77% بنسبة ارتفاع قدرها 5.23% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

وأشار إلى أن الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية بلغ 110.56% خلال شهـر أكتوبر 2023 مقـارنة بشـهـر سبتمبر 2023، إذ بلـغ 112.51% بنسبة انخفاض قدرهـا 1.73% وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

أوضح البيان أن الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بلغ 112.44% خـلال شهـر أكتوبر 2023 مقـارنـة بشـهر سبتمبر 2023، إذ بلغ 115.50% بنسـبـة انخفاض قدرها 2.65% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.