رقم الاستعلام عن فاتورة النت.. وطرق التواصل مع خدمة العملاء

تتيح شركات الاتصالات طرقا من أجل الاستعلام عن فاتورة النت للمستهلكين، لمعرفة المستحقات المقرر عليهم دفعها مع كل شهر، ويهتم بمعرفتها العملاء ويحرصون على ذلك لحساب أموالهم وعدم التأخر في السداد، حتى لا يتم تعرضهم للغرامة أو قطع الإنترنت عنهم، وهو ما يسبب لهم الإزعاج، ويعطل مصالحهم في كثير من الأحيان لحاجتهم لاستخدام الإنترنت بشكل كبير.

وفي السطور التالية، نعرض طرق الاستعلام عن فاتورة النت، وفقا لما تتيحه شركة المصرية للاتصالات التي يتعامل معها الكثير من الأشخاص، ويستخدمون من خلالها الإنترنت الأرضي والمكالمات الأرضية أيضا.

الاستعلام عن فاتورة النت

وتقدم شركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني العديد من الخدمات، منها خدمة الاستعلام عن فاتورة النت، وذلك حتى يقوم كل عميل بمتابعة المُستحقات المقررة عليه، وسدادها في وقتها المُحدد، ويكون من خلال الطرق التالية:

1- الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون

يمكن الاستعلام عن فاتورة النت من خلال رقم التليفون، والتي تتم بإجراء الخطوات التالية:

- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي المصرية للاتصالات من خلال الضغط هنا.

- ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية اختر خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- تحديد خيار الاستعلام بالتليفون.

- يتم إدخال كود المنطقة والمحافظة.

- كتابة رقم التليفون الأرضي.

- اضغط على خيار اظهر الفواتير.

2- الاستعلام عن فاتورة النت برقم الحساب

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة النت برقم الحساب، وهو خيار ليس شائعا كثيرا بين المستخدمين، ويمكن فعله عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المصرية للاتصالات.

- انقر على خيار خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- يتم اختيار الاستعلام برقم الحساب.

- ثم يتم إدخال رقم الحساب.

- النقر على خيار اظهر الفواتير.

- رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الضغط هنا.

كيفية دفع فاتورة النت عبر موقع المصرية للاتصالات

ويمكن دفع فاتورة النت عبر الإنترنت من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة دون الذهاب إلى عناوين الفروع المختلفة للشركة وسدادها كالسابق، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المصرية للاتصالات، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

- من الصفحة الرئيسية يتم اختيار خدمة جدد اشتراك we إنترنت.

- تحديد المحافظة.

- إدخال رقم الهاتف الثابت.

- كتابة عنوان البريد الإلكتروني.

- الضغط على أنا لست روبوت.

- النقر على التحقق من الرقم.

- تظهر الفاتورة بالقيمة المقررة، ومن ثم يتم سدادها

طرق دفع فاتورة نت المصرية للاتصالات

بعد معرفة القيمة المقرر سدادها، يمكن دفع فاتورة الإنترنت من خلال عدة طرق، وهي كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للمصرية للاتصالات، واتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على خيار الدفع وكتابة رقم الفيزا، سيطلب منك إدخال الرقم السري ليتم الخصم على الفور، وسيظهر لك تم السداد بنجاح، كما يمكن دفع الفاتورة من خلال عدة منافذ وطرق أخرى وهي كما يلي:

فوري.

سداد.

ممكن.

أمان.

مصاري.

Bee.

فودافون كاش.

البريد المصري.

ماكينات ATM للبنك الأهلي المصري.

ماكينات البنك التجاري المصري.

طرق التواصل مع المصرية للاتصالات

وتتيح شركة المصرية للاتصالات، عدة طرق للراغبين في تقديم الاستفسارات أو الشكاوى أو الإبلاغ عن مشكلة أو عطل بالخط الأرضي أو انقطاع الإنترنت، وذلك من خلال الطرق التالية من خلال المنصات الإلكترونية، أو أرقام خدمة العملاء، حيث يتم الرد على استفساراتك بشكل فوري.

يمكنك التواصل مع شركة المصرية للاتصالات من خلال اختيار أي من الدعم الفني أو خدمة العملاء.

Customer.care@te.eg

الدعم 111 أو 01555000111 أو 19777

ارسل مشكلتك أو إستفسارك لـ:

Customer.care@te.eg

اشتراك التليفون الأرضي كل كام شهر

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن مواعيد إصدار الفاتورة، وهي كل ثلاثة أشهر بشكل دوري، وتمنح الشركة فترة سماح تصل إلى 30 يومًا.