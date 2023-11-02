آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر.. احذر الغرامة

بحلول شهر نوفمبر بدأت الشركة المصرية للاتصالات في إرسال رسائل نصية للمستخدمين لدفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بهم، لتجنب انقطاع الخدمة، ما جعل المواطنون يتساءلون عن آخر موعد للسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر أكتوبر 2023.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة لسداد الفاتورة الخاصة بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد للسداد لـ فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، والتي جاءت كالتالي:

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات للمستخدمين مهلة لمدة شهر كامل، حتى يتمكنوا من سداد الفاتورة الخاصة بهم، والتي تصدر يوم 15 من كل شهر، ما يعني أن آخر موعد للسداد لـ فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 يوم 14 نوفمبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

- يدخل الراغب في الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بـ«دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- إدخال كود المنطقة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عنه.

- الضغط على أيقونة «اظهر الفواتير»، لتظهر قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاكه الشهري.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات العديد من قنوات الدفع للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي عن طريق استخدام الفيزا كارد، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.