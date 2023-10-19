آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. تجنب انقطاع الخدمة

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 يوم الأحد الماضي الموافق 15 أكتوبر، وتعد تلك الفاتورة من أبرز الفواتير الأساسية التي يحرص المواطنون على دفعها باستمرار، تجنبا لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتليفون الأرضي.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين، فرصة الحصول على مهلة تمكنهم من دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لدفع الفاتورة وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيا، كالتالي:

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

بالرغم من إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 يوم الأحد الماضي الموافق 15 أكتوبر، إلا أنّ الشركة المصرية للاتصالات تعطي فرصة للمواطنين لدفع الفاتورة شهر كامل، دون أن يكون هناك فرصة لدفع غرامة مالية، ليكون آخر موعد للدفع يوم 14 نوفمر المقبل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بـ«دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- إدخال كود المنطقة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عنه.

- الضغط على «اظهر الفواتير»، حتى تظهر أمام المستخدم قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاكه الشهري.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 من خلال الموقع الرسمي عن طريق استخدام الفيزا كارد، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري غيرها من الشركات الأخرى.