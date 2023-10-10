فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023.. إليك الرابط وطريقة الاستعلام

مع دخول الشهر جديد، يبدأ المواطنون في البحث عن طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023، تجنبًا لانقطاع خدمة الإنترنت عليهم، إذ يتم خلال الأيام القادمة إصدار فاتورة التليفون المنزلي بنظام الـ 3 أشهر عن شهر يوليو وأغسطس، سبتمبر الماضين.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023، وطرق السداد، وفقًا للشركة المصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

تفاجأ العملاء عند الدخول على موقع «Telecom Egypt» واختيار أيقونة فاتورة التليفون الأرضي، لكتابة رقم الهاتف، بأن التطبيق يطلب منهم التسجيل على الموقع أو تنزيل تطبيق MyWE؛ لأن شركة المصرية للاتصالات غيرت نظام الاستعلام عن الفاتورة بنظام الدفع المسبق لعملاء الربع سنوي.

وأما عن رابط فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023، فهو الرابط الذي يدخل على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، من هنــــــا، وعند الاستعلام بالطريقة المعتادة سيرسل الموقع رسالة لك نصها: «استمتع بتجربة جديدة لإدارة خدمات التليفون الأرضي، سجل على my.te.eg أو حمل تطبيق MyWE»، وعند اختيار التسجيل عبر الموقع سيتطلب منك تسجيل حساب بالموقع.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال الدخول على تطبيق MyWE، أو الموقع الرسمي من خلال الرابط السابق، ثم التسجيل فيه، واتباع الخطوات التالية:

- شحن قيمة المبلغ الذي سيُطلب منك في رسالة.

- تحويل الخط إلى الدفع المسبق.

- يمكنك عبر تطبيق MyWE الضغط على رقمك عن طريق أيقونة التحكم في أرقامك.

- ثم اختار نوع الخدمة «إنترنت منزلي» أو «الخط الأرضي».

- ستجد أيقونة السداد بعد اختيار «الخط الأرضي».

- يمكنك تسديد المبلغ من بطاقة الائتمان أو الرصيد المشحون بقيمة الفاتورة.