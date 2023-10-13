فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. إليك خطوات الاستعلام

ساعات قليلة تفصلنا عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023، إذ تحرص الشركة المصرية للاتصالات على إصدارها في موعدها الشهري المحدد يوم 15 من كل شهر، على أن يتم إتاحة الفرصة لدفعها لمدة شهر كامل حتى يوم 14 من الشهر التالي، وتعد فاتورة التليفون الأرضي من أهم الفواتير التي يحرص المواطنون على دفعها في الموعد حتى لا تتأثر خدمة الإنترنت المنزلي بانقطاع الخدمة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من المنزل دون الحاجه للذهاب للسنترال التابع له المواطن، ونوضج من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 إلكترونيا، من خلال الموقع الخاص بالشركة، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

- يدخل المواطن على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عن طريق البحث عنها في «جوجل».

- وبعد الدخول للموقع الرسمي للشركة يختار العميل الهانة الخاصة بالتليفون الأرضي وخدماته المختلفة.

- ثم بعد ذلك يقوم العميل باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، لتظهر أمامة الصفحة الخاصة بالبيانات المراد إدخالها.

- يدخل العميل كود المحافظة التابع لها ثم رقم الهاتف المراد الاستعلام عنه، ثم يضغط على استعلام.

- تظهر أمام العميل الفاتورة الخاصة به والتي تشمل بيانات المستخدم وقيمة الفاتورة المراد دفعها.

- وفي حالة الرغبة في الدفع أون لاين عن طريق بطاقة الخصم المباشر، يضغط العميل على دفع، ثم يقوم بإدخال جميع بيانات بطاقة الائتمان المطلوبة لدفع الفاتورة.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 من منافذ شركات الدفع الإلكتروني، والتي تتمثل في «فوري، أمان، مصاري، بي» وغيرها من الشركات الأخرى، كما يمكن دفعها أيضا من خلال السنترال التابع له العميل.