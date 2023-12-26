وزير التنمية المحلية: الخطة الاستثمارية في بورسعيد تضاعفت مقارنة بالأعوام السابقة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية 2024، متنميا خلال الفترة القادمة مزيد من التنمية والرخاء والتقدم، كما توجه بالتهنئة لشعب بورسعيد بمناسبة العيد القومي للباسلة، مشيدا بمجهودات اللواء عادل الغضبان والأجهزة التنفيذية على أرض بورسعيد، قائلا «أننا نلمس التغيير على أرض الواقع ببورسعيد خلال الزيارات الميدانية»، لافتا إلى أن زيارة اليوم تستهدف متابعة حجم المشروعات التنموية على أرض الواقع.

وقال وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد تضاعفت عن الأعوام السابقة، معربا عن فخره بمدى جودة وأفكار المشروعات المقدمة بمحافظة بورسعيد، والتي تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطنين في المقام الأول والارتقاء بجودة الحياة.

المشروعات الصناعية

كما تطرق وزير التنمية المحلية، للحديث عن المشروعات الصناعية ببورسعيد، قائلا إننا نفخر بحجم الإنجاز الذي حدث في قطاع الصناعة ببورسعيد والذي يأتي بالتوازي مع التنمية في كافة الاتجاهات، كما توجه بالشكر لوزير الزراعة، على التعاون المستمر مع جميع محافظات الجمهورية للارتقاء بالقطاع الزراعي و تحقيق الاكتفاء الذاتي التي تستهدفه الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

تطوير البحيرات

و تقدم اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي اهتمام لتطوير كافة البحيرات المصرية وعلي رأسها بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن رئيس الجمهورية أعطي توجيهات للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والوزارات والجهات المعنية بالاسراع في تطوير بحيرة المنزلة وازالة كافة التعديات والمؤثرات البيئية وتوفيق أوضاع المواطنين والمزارعين ومن بينهم المزارعين في منطقة جنوب وشرق بورسعيد لتنميتها زراعيا واقتصاديا لتساهم تلك المنطقة في عملية النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد القيادة السياسة ودعم ملف الأمن الغذائي وتطعيم الاستفادة من الموارد المائية.

كما قدم الوزير التهنئة إلي كل المزارعين والمواطنين الذين يتم تسليمهم عقود مؤمنة لهم اليوم في الحفل، ليبدأ الجميع حياة جديدة يستفيدوا منها من كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة لضمان تحقيق التنمية الشاملة في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير .

وأكد أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي حجم كبير وضخم للمشروعات القومية في كافة القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد للعام المالي الحالي تم زيادتها لتواكب التطوير والتحديث الذي تشهده بورسعيد خلال تلك المرحلة.

وأوضح أن هناك متابعة من رئيس مجلس الوزراء لكافة المشروعات التنموية القومية التي تجري علي أرض بورسعيد، وأنه قام مؤخرا بزيارة بورسعيد لمتابعة تلك المشروعات علي أرض الواقع .