«التنمية المحلية»: مبادرات توعوية وتنموية لمواجهة قضية السكان في 3 محافظات

تكثف وزارة التنمية المحلية جهودها لمواجهة القضية السكانية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات توعوية وتنموية في محافظات الجيزة وقنا والبحر الأحمر.

ففي محافظة الجيزة، قامت وحدة السكان بمركز ومدينة كرداسة بالتعاون مع رئيس وحده كفر حكيم ورئيس وحدة المعتمدية بتفعيل مبادرة «صحتنا في بيئتنا»، والتي تهدف إلى تشجير الطرق والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

كما نظمت وحدة سكان مدينة الحوامدية معرض للوسائل التعليمية، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوعيتهم بأهمية المشروعات القومية الكبرى.

وفي محافظة قنا، قامت وحدة السكان بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية التربية والتعليم بقنا بتنفيذ برامج توعوية متكامله حول أضرار المخدرات والتعاطي والزواج المبكر والعادات والتقاليد الخاطئة والتسرب من التعليم. كما قامت وحدة السكان بتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة بمركز قنا، وتوقيع الكشف الطبي على 921 مواطنا في 10 تخصصات طبية.

أما في محافظة البحر الأحمر، فقد شاركت وحدة السكان بمدينة الغردقة في تنفيذ ندوة عن كيفية صنع الأهداف، وذلك بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات.

وتهدف هذه المبادرات إلى رفع الوعي القومي بالقضية السكانية، وتعزيز أواصر التعاون بين الجهات المختلفة للتصدي لهذه القضية.