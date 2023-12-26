خبيرة أبراج تصدم جماهير الأهلي.. فريق يهدد لقبها المفضل في 2024

مع نهاية كل عام ينتظر البعض ممن يهتمون بعلم الأبراج، الاطلاع على توقعات كل برج للعام الجديد، سواء على المستوى الاجتماعي، المهني، المادي، أو حتى مصير بطولات الفريق المفضل لديه، خاصة أن بداية العام تشهد جولات حاسمة في دوريات العالم، قد تحسم المنافسة بشكل كبير.

خبيرة أبراج تتوقع مصير تتويج الأهلي بالدوري

«فريق جديد ينافس الأهلي بشكل قوي»، تصريحات خرجت بها بسنت يوسف خبيرة أبراج، لجماهير الأهلي في لقاء تليفزيوني، تحدثت خلالها عن مصير تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم، باعتبار الفريق الأقوى على مستوى الفترة المنقضية، في ظل تراجع نتائج بعض منافسيه على المستوى المحلي.

ترى خبيرة الأبراج أن الأهلي لا يحظى بفرصة كبيرة من أجل الحصول على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، خاصة مع ظهور منافس قوي بشكل كبير، سيكون ندًا وخصمًا عنيدًا بصورة كبيرة، وقد يقلل فرص حفاظ المارد الأحمر على لقب الدوري بالموسم الحالي.

وقالت: «الأهلي مش أكيد هياخد الدوري الممتاز في عام 2024، هناك احتمالات لكنها ليست كبيرة، لأن سيكون هناك فريق قوي سيخوض منافسة شرسة مع الأهلي ليصبح ندًا قويًا له، ويسير على خطاه خطوة بخطوة ونقطة بنقطة».

موقف الأهلي في الدوري

الأهلي يقف في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، حصدها منذ بداية الموسم، مع وجود بعض التأجيلات على المستوى المحلي، بسبب التزامه بخوض منافسات قارية عدة، لعل أبرزها الدوري الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية إلى جانب السوبر المصري الذي يقام في الإمارات.

منذ بداية الموسم، نجح الأهلي في الوصول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب أندية كأس العالم، ليحصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الانتصار على اتحاد جدة السعودي في مستهل رحلته، ثم السقوط أمام فلومسينينسي في نصف نهائي المونديال قبل الانتصار على أوراوا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.