عائد يصل إلى 19.25%.. تفاصيل الشهادة الادخارية المتغيرة من بنك QNB الأهلي

يقدّم بنك QNB الأهلي أنواعا عديدة من البرامج الإدخارية التي يبحث عنها المواطنون باستمرار، وقد تختلف التفاصيل الخاصة بكل برنامج عن الاخر، ومن ضمن تلك البرامج التي يوفرها البنك الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير والتي تصل مدتها إلى 5 سنوات.

وترصد السطور التالية تفاصيل الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير من بنك QNB الأهلي والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة QNB الأهلي

- يمكن للأفراد الطبيعيين الحصول على الشهادة.

- يبلغ الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

- كما تتوفر الشهادة بمدد 3 و5 سنوات.

- سعر العائد متغير وتنافسي.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 19.25%

- يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري أو جاري ذو عائد أو توفير في البنك.

شروط الاسترداد

- ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار في أي وقت، بناء على جدول استرداد الشهادات المعلن من بنك QNB الأهلي.

- ويوفر البنك إمكانية إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين، أقساط القروض أو ببساطة يضاف لحساب التوفير.

- كما يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

- ويحدد بنك QNB الأهلي أنّ الحد الأدنى للسن 21 عاما.