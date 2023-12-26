ضربت نجم الأهلي ومخاوف من مدة الغياب.. معلومات عن إصابة الشد بالعضلة الخلفية

لا شك أن الإصابة ستظل العدو الأول للاعبي كرة القدم على مدار مسيرتهم، خاصة إذا جاءت قبل مباريات مصيرية وحاسمة، مثلما حدث مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، الذي حبس أنفاس جماهير المارد الأحمر بعد سقوطه في لقاء سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر، فما تفاصيل الإصابة وأعراضها ومدة التعافي؟

معلومات عن إصابة شد العضلة الخلفية التي أصيب بها الشناوي

الشد في العضلتين الخلفية والأمامية، من الإصابات الشائعة بين الرياضيين، خاصة لاعبي كرة القدم، لكنها تحتاج إلى وقت للتعافي والعودة لممارسة الرياضة بصورة طبيعية، لذلك يحتاج الشناوي إلى فترة من أجل التعافي من شد العضلة الخلفية التي ألمت به، والعودة للمشاركة، ما يصعب عودته قبل نهائي كأس السوبر المصري، المقام في الإمارات، يوم الخميس المقبل.

شد العضلة الخلفية، هي إصابة عضلية تصيب العضلات الثلاث الموجودة في الجزء الخلفي من الفخذ، وتحدث إثر تمدد أو تمزق في أحد العضلات الثلاث، وتتراوح شدتها من خفيفة إلى شديدة، حسب طريقة الإصابة أو شدة الحركة التي كان يعتمدها المصاب، بحسب موقع «Harvard Health».

أعراض شد العضلة الخلفية

ألم مفاجئ وحاد في الجزء الخلفي من الفخذ.

تورم وكدمات في المنطقة المصابة.

صعوبة في المشي أو الركض.

مدة التعافي من شد العضلة الخلفية

تترواح مدة التعافي من الإصابة بالشد في العضلة الخلفية بين أسبوع إلى مدة قد تصل إلى 3 أشهر، وتعتمد على شدة الإصابة، ففي الحالات الخفيفة قد يستغرق التعافي من أسبوع إلى أسبوعين، أما في الحالات الشديدة فقد يستغرق التعافي من شهر إلى 3 أشهر.

كيفية علاج شد العضلة الخلفية

يعتمد علاج شد العضلة الخلفية على شدة الإصابة، وفي الحالات الخفيفة يمكن علاجها في المنزل باتباع الإجراءات التالية:

الراحة: من المهم الراحة من النشاط الذي تسبب في الإصابة، لمدة يوم أو يومين على الأقل.

التبريد: يساعد التبريد على تقليل الألم والتورم، عن طريق وضع كمادات باردة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة كل ساعة.

التدليك: يساعد التدليك على تقليل الألم والتورم، عن طريق تدليك المنطقة المصابة برفق باستخدام أطراف الأصابع.

الرفع: يساعد رفع المنطقة المصابة على تقليل التورم، عن طريق رفع الساق المصابة على وسادة أو كرسي.

طرق الوقاية من شد العضلة الخلفية

في حالات الإصابة الشديدة يصعب الاعتماد على العلاج المنزلي، إذ يجب تدخل الطبيب من أجل الحصول على العلاج والجلسات اللازمة من أجل التعافي، كما يمكن الوقاية من الإصابة بالشد بطرق عدة، لعل أبرزها ضرورة الاستعداد جيدًا لممارسة الرياضة، خاصة إذا كانت قوية وتحتاج إلى حركة كبيرة.

الإحماء قبل ممارسة الرياضة: يساعد الإحماء على تدفئة العضلات وزيادة مرونتها، مما يقلل من خطر الإصابة.

التدريب تدريجيا: من المهم زيادة شدة التمارين تدريجيا، لتجنب إجهاد العضلات.

ارتداء أحذية مناسبة: تساعد الأحذية المناسبة على دعم القدمين والركبتين.

شرب كمية كافية من الماء: يساعد الماء على ترطيب الجسم والعضلات.