فتح باب التقديم للمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة العبور

أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس الدولية الرسمية «lps»، انضمام فرع روضة العبور إلى فروع المدارس الرسمية الدولية، وفتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال (FS1).

التقدم للمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة للعبور

وأكدت المدارس الدولية الرسمية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ أولياء الأمور يمكنهم الاطلاع على روابط التقديم، ويرجى الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة العبور.

تفاصيل المدارس الرسمية الدولية

- توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة.

- توفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية .

- بناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين.

- أتيحت فرصة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية لأكثر من 10 آلاف طالب هذا العام من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي.

- توفر لدى المدارس الرسمية الدولية (IPS) كادرا من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية (IG)، حيث بلغ عدد المديرين 25 مديرا مدربا كفء وعدد يصل إلى ما يزيد عن 1000 من المعلمين.